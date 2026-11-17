Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürlüğü görevine Can Ayvalıoğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021'den bu yana Shell & Turcas Madeni Yağlar Türkiye Kurumsal Satışlar Direktörü olarak görev yapan Ayvalıoğlu, kasım itibarıyla Madeni Yağlar Genel Müdürlüğüne getirildi.

Ayvalıoğlu, yeni görevinde uzun vadeli büyümeyi desteklemeye, Shell & Turcas'ın pazardaki konumunu güçlendirmeye, müşteriler için yaratılan değeri artırmaya, direkt ile distribütör satış kanallarının yetkinliklerinden yararlanarak Türkiye'de madeni yağlar iş kolunu daha ileri taşımaya odaklanacak.

Satış ve iş yönetimi alanında 20 yıllık deneyime sahip Ayvalıoğlu, 2007'de Shell bünyesine katıldı. Ayvalıoğlu, şirkette ticari yakıtlar, proses ve baz yağlar, trafo yağları ve madeni yağlar alanlarında satış ve kilit müşteri yönetimi görevleri üstlendi.

Madeni yağlar iş kolunda 2017'den itibaren satış ekiplerini yöneten Ayvalıoğlu, 2019'da Türkiye Direkt Madeni Yağlar Satış Müdürü oldu. Ayvalıoğlu, Kurumsal Satışlar Direktörlüğü döneminde ise endüstriyel ve otomotiv sektörlerindeki kurumsal müşteri segmentlerinin yönetiminden sorumlu oldu.

Shell & Turcas yeni yapılanmayla, madeni yağlar alanındaki satış faaliyetlerini entegre yönetim modeli altında bir araya getirerek kanallar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ticari fırsatları daha etkin değerlendirmeyi ve değişen pazar koşullarına daha çevik yanıt vermeyi hedefliyor.