Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası kortej ve çelenk töreniyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası kortej ve çelenk töreniyle başladı

Çanakkale\'de 31. Ahilik Haftası kortej ve çelenk töreniyle başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası etkinlikleri, Kutlama Komitesi heyetinin ziyaretleri ve Mehter Takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende üç esnafa Ahi Esnaf Beratı takdim edilirken Sezin Meyra Kaya ilin kalfası, Halit Ata ise ilin çırağı seçildi.

Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası etkinlikleri, Kutlama Komitesi heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerle başladı.

Mehter Takımı eşliğinde kent merkezinde geleneksel kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Ünal Özcan, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Ejder, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Genel Sekreteri Sema Sandal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletveli Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve ÇESOB Başkanı Ünal Özcan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende Hülya Kalaycı Unutur, Bedia Çakıroğlu Sarı ve Melike Yılmaz'a "Ahi Esnaf Beratı" takdim edildi. Sezin Meyra Kaya ilin kalfası, Halit Ata ise ilin çırağı seçildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve esnafın katıldığı tören, halk oyunları ve Mehter Takımı gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Ahilik Haftası, Çanakkale, Ekonomi, Kültür, Meyra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası kortej ve çelenk töreniyle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Bursa’da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti Bursa'da tır ile motosiklet çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme Zamanaşımı kararı kaldırıldı Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
20:43
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası kortej ve çelenk töreniyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement