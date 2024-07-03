Çanakkale Domatesi: Türkiye'nin Meşhur Lezzeti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çanakkale Domatesi: Türkiye'nin Meşhur Lezzeti

Çanakkale Domatesi: Türkiye\'nin Meşhur Lezzeti

Çanakkale'nin kendine has kokusu ve lezzetiyle ünlü domatesi, rüzgar ve toprak etkisiyle büyüyor. Çanakkale'de her yıl 80 bin dönüm alanda 700 bin ton domates üretiliyor. İlk turfanda fidelerin toprakla buluşmasıyla hasat Temmuz ayında başlıyor ve Kasım sonuna kadar devam ediyor. Çanakkale domatesi, potasyum oranı yüksek toprakları ve Kaz Dağları'ndan gelen rüzgarlarla lezzetini kazanıyor. Uzun raf ömrüne sahip olan domates, özellikle büyük şehirlerde tercih ediliyor. Ancak, yüksek maliyetler, zararlı böcekler ve mevsimlik işçi bulma sorunu nedeniyle Çanakkale domatesi üretimi azalmaktadır.

03.07.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin, kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan domatesinin üretimi için ilk turfanda fideler bir ay önce toprakla buluştu. Lezzetinin sırrı; rüzgar ve toprak olan meşhur Çanakkale domatesinin hasadına Temmuz'da başlanacak. Çanakkale'de, yaklaşık 80 bin dönüm olanda 700 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran sonunda dikilen son turfanda fideleri sayesinde domates hasadı Kasım sonuna kadar sürüyor. Tüm Türkiye, Çanakkale domatesi sayesinde Kasım ayına kadar tarla domatesi yeme şansına sahip oluyor.

Çanakkale'nin kendine has aroması ve rengiyle markalaşan domatesi, lezzetini Kaz Dağları ile Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarların yanı sıra potasyum oranı yüksek topraklarından alıyor. Raf ömrü uzun olan Çanakkale domatesi, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Lezzetinin sırrı, rüzgar ve toprak olan meşhur Çanakkale domatesi sofralarda ise tüketiciye ayrı bir lezzet sunuyor.

Çanakkale'de her yıl bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olmak üzere 80 bin dönüm alanda domates dikimi yapılıyor. Yaklaşık 700 bin ton domates üretiliyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesinin ilk turfanda olan fideleri yaklaşık bir ay önce toprakla buluştu. İlk, orta ve son turfanda olarak dikimi yapılan ilk fideler Nisan ya da Mayıs ayında hava şartlarının durumuna göre toprakla buluşmaya başlar. Belli aralıklar ile Temmuz ayının ortalarına hatta sonuna kadar fideler toprakla buluşmaya devam eder. Çanakkale'de yetişen domateslerin ilk hasatları Temmuz ayının ortalarında tezgahlardaki manavlardaki pazarlardaki marketlerdeki yerlerini alır. İklim şartlarına göre Aralık ayı ortalarına kadar tezgahlarda o muhteşem aroma ve tatları ile kalır.

Merkez ilçeye bağlı Çıplak köyü muhtarı ve domates üreticisi olan Ufuk Göçoğlu, Çanakkale'nin tarihiyle, doğa güzellikleriyle ve tarımıyla meşhur bir şehir olduğunu belirterek, "24 Mayıs'ta toprakla fidelerimizi buluşturduk. Tahmini 90 günde meyve alımına başlanacak. Yaklaşık 2 ay sonra ürünlerimizi toplamaya başlayacağız. İlk turfan için erken domates fidesi diken arkadaşlar var. Çanakkale'de tarladan 20 Temmuz'dan itibaren Çanakkale domatesinin hasadına başlanır. Çanakkale domatesinin bu kadar lezzetli olmasının sebebi ise, Kaz Dağları'ndan esen rüzgarlarla, Kaz Dağları'ndan, barajdan gelen suyla ve toprağın özellikleriyle Çanakkale domatesi lezzetiyle, kokusuyla Çanakkale'de, Türkiye'de ve dünyada bilinmektedir. İstanbul ve İzmir'e domates sevkiyatı oluyor. Ama günden güne domates üretimi biraz daha azaldı. Kumkale dediğimiz bölgeye halciler gelmeye başladı. Bizim bu bölgede yaklaşık 110 dönüm domates ekimi var. Günden güne de bu domates ekimi azalıyor. Girdi maliyetinin yüksek olmasından dolayı, tuta dediğimiz zararlının bitkiye zarar vermesinden ve en önemlisi de mevsimlik işçi bulamadığımızdan dolayı yavaş yavaş Çanakkale domatesi dikimi bitmek üzere. Şu anda bu tarlada 10 dönüm domates ekili, 30 bin TL dönüm maliyeti var. Yani 10 dönüme, 300 bin TL gibi bir maliyeti var. Ortalama 7-8 ton domates alınıyor. Yaklaşık şu anda 4 lira bir girdi maliyeti var. Biz 4 liranın üstünde satmamız lazım ki, para kazanabilelim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Türkiye, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Domatesi: Türkiye'nin Meşhur Lezzeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:58:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Domatesi: Türkiye'nin Meşhur Lezzeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement