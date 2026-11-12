Çanakkale Havalimanı Ekimde 10 bin 143 yolcu ve 464 uçak trafiğini ağırladı

Çanakkale Havalimanı Ekimde 10 bin 143 yolcu ve 464 uçak trafiğini ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DHMİ verilerine göre Çanakkale Havalimanı'nda Ekim ayında 10 bin 143 yolcuya hizmet verildi ve 464 uçak iniş-kalkış yaptı. Aynı ay havalimanının yük trafiği 85 ton olurken, 10 aylık bilançoda yolcu sayısı 102 bin 662, uçak trafiği 5 bin 789 ve yük 869 ton olarak açıklandı.
Çanakkale Havalimanı'nı Ekim ayında 10 bin 143 yolcu tercih etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda Ekim ayında toplam 10 bin 143 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 464'e ulaştı. Yılın 10 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 102 bin 662, uçak trafiği ise 5 bin 789'a yükseldi.
1 ayda 85 ton yük taşındı
Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise Ekim ayında toplamda 85 ton oldu. Yük trafiğinde yılın 10 aylık bilançosu toplam 869 ton oldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?