Çanakkale Havalimanı'nda Mayıs Ayında 10 Bin 520 Yolcu - Son Dakika
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Çanakkale Havalimanı'nda Mayıs Ayında 10 Bin 520 Yolcu

Çanakkale Havalimanı\'nda Mayıs Ayında 10 Bin 520 Yolcu
18.06.2026 11:01
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Mayıs ayında Çanakkale Havalimanı'nda 10,520 yolcuya hizmet verildi. Yük trafiği 82 ton.

Çanakkale Havalimanı'nı mayıs ayında 10 bin 520 yolcu tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı. Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda mayıs ayında toplam 10 bin 520 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 546'ya ulaştı. Yılın ilk beş aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 50 bin 806, uçak trafiği ise bin 2 bin 265'e yükseldi.

1 ayda 82 ton yük taşındı

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise mayıs ayında toplamda 82 ton oldu. Yük trafiğinde yılın ilk beş aylık bilançosu toplam 453 ton oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Havalimanı'nda Mayıs Ayında 10 Bin 520 Yolcu - Son Dakika

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