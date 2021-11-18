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Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı - Son Dakika

Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı

18.11.2021 12:17
Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasadını gerçekleştirdi. Başkan Semih Esen, "Hem bu değerimizi yaşatmak, hem de çiftçimizi teşvik etmek adına kendi tarlamızda Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 5 bin metrekarelik alanda ekimini yaptığı Çandır fasulyesinin hasatını gerçekleştirdi. Yarbaşçandır Mahallesi'nde, Antalya'nın önemli bir değeri olan Çandır fasulyesinin ülke genelinde bilinirliğini artırmak ve bölge çiftçisini üretime teşvik etmek amacıyla yapılan fasulye hasatı bu yıl da bereketle tamamlandı.

"Topraktan sofraya kadar hasat süreci"

Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin el emeğiyle hazırlanan fasulyeler, öncelikle kökleriyle birlikte topraktan ayrılarak kurumaya bırakıldı. Bir gün güneş altında bekletilen mahsul, kabuklarından çıkarılmaya hazır hale getirildi. Traktör ile üstlerinden defalarca geçilmesi sonucunda kabuklarından ayrılan fasulye taneleri, rüzgar vasıtasıyla harman edildi. Bu yılın mahsulü bu aşamalardan sonra sofraya hazır hale getirildi.

"Antalya'nın önemli değerlerinden biri"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çandır fasulyesinin Antalya için önemli bir değer olduğunu, lezzet ve besin değeri açısından da oldukça zengin bir bakliyat olduğunu söyledi. Başkan Esen, "Kuru fasulyenin önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır fasulyesi, yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak, hem bu değerimizi yaşatmak, hem de çiftçimizi teşvik etmek adına kendi tarlamızda Çandır fasulyesi üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 5 ay süren üretim sürecinin ardından ürünümüzün hasatını yaptık. Hasattan elde ettiğimiz fasulyenin bir bölümünü tohum olarak, bir kısmını fuarlarda tanıtım amacıyla ve bir bölümünü de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız" diye konuştu. - ANTALYA

Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı
Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı
Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı
Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çandır fasulyesinin hasatı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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