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Çankırı'da Kasım Ayında Yapılan İhracat Yüzde 50 Arttı - Son Dakika
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Çankırı'da Kasım Ayında Yapılan İhracat Yüzde 50 Arttı

Çankırı'da Kasım ayında yapılan ihracat 31 milyon 608 bin dolar olarak açıklandı. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artış gösterdi. İç ve dış lastik imalatı ürün grubu en fazla ihracat yapılan kategori oldu.

Çankırı\'da Kasım Ayında Yapılan İhracat Yüzde 50 Arttı
29.12.2023 - 18:58,
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Çankırı'da Kasım ayında yapılan ihracat 31 milyon 608 bin dolar olarak açıklandı. Kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, 2023 yılı Kasım ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 31 milyon 608 bin dolar oldu. Çankırı'da ihracat geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 50 arttığı görüldü. Kasım ayındaki ithalat, 20 milyon 122 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azaldı. Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 157,1 oldu.

Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 22 milyon 497 bin dolar ile 'iç ve dış lastik imalatı' ürün grubu bulunurken bu ürün grubunu 5 milyon 541 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 31 bin dolar ile "tuz çıkarımı" ürün grubu takip etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çankırı'da Kasım Ayında Yapılan İhracat Yüzde 50 Arttı - Son Dakika
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