Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 75 Bin 369

17.03.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre Çankırı'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 75.369, motosikletler ilk sırada.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları, Şubat 2026 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 75 bin 369 oldu.

Çankırı'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 75 bin 369 adet taşıtın yüzde 36,2'sini otomobil, yüzde 23,4'ünü traktör, yüzde 22,0'sini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat Ayında 230 Adet Taşıtın Trafiğe Kaydı Yapıldı. Çankırı'da Şubat ayında 230 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 230 adet taşıt içinde yüzde 48,3 ile motosiklet ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 26,5 ile otomobil, yüzde 13,0 ile kamyonet, yüzde 8,7 ile traktör takip etti.

Devri yapılan toplam bin 329 adet taşıt içinde otomobil 770 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 211 adet ile kamyonet, 181 adet ile traktör, 115 adet ile motosiklet takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların 52 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel maksatlı taşıt oluşturdu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çankırı, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:15
Ahmet Çakar’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:33:03. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.