Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Veteriner Sağlık Sertifikaları İçin Düzenleme Hükümleri Uygulanmayacak

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme hükümleri, 31 Ocak 2026'ya kadar uygulanmayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığının Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmekte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmeliğin hükümleri, 31 Ocak 2026'ya kadar uygulanmayacak.
Yönetmelik, 31 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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