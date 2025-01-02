Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nde Ford ile Yarışacak - Son Dakika
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Ekonomi

Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nde Ford ile Yarışacak

Red Bull sporcusu Sainz, 2025 Dakar Rallisi'nde Ford takımıyla 12 etapta mücadele edecek.

02.01.2025 12:48
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Red Bull sporcusu Carlos Sainz, yarın Suudi Arabistan'ın Bisha kentinde başlayacak olan 2025 Dakar Rallisi'nde Ford takımıyla yarışacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5'inci kez Suudi Arabistan çöllerinde gerçekleşecek Dakar Rallisi'nde geçen yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Carlos Sainz, bu kez Ford takımıyla yarışacak.

Bu yıl ralli kapsamında sürücüler Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine ve dağlarına uzanan birbirinden zorlu bölgeleri aşmaya çalışacak. 12 etaptan oluşan zorlu mücadele, yarın açılış etabıyla başlayacak ve 17 Ocak'ta sona erecek.

Sürücülerin, kontrol noktalarına ve etap sonlarına ulaşmak için halka açık yollarda binlerce kilometre yol kat ettiği Dakar Rallisi bu yıl Shubaytah'ta sonlanacak. Toplam uzunluğu 8 bin kilometre olan rallinin 5 bin kilometresi zamana karşı yarışılan özel etaplardan oluşuyor.

Geçen yıl Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde kazanan Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 4'üncü kez şampiyonluğunu ilan etmişti. Yine şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sainz, bu yıl Ford takımıyla mücadele edecek. 2025'te beşinci farklı üreticiyle beşinci kez galibiyet elde etmek için geri dönen "El Matador" lakaplı sporcu, Bisha'dan Empty Quarter çölüne kadar uzanan 12 zamanlı özel etaptan oluşan 7 bin 759 kilometrelik rotada yolunu bulma mücadelesi verecek.

Sainz'in yanı sıra, Dania Akeel, Toby Price, Lucas Moraes, Laila Sanz, Harith Noah, Tom Price, Nani Roma ve Red Bull KTM takımı pilotu Sam Sunderland gibi pilotlar da Dakar Rallisi'nde yarışacak. Dakar Rallisi'nin her etabından haberler, sürücülerle röportajlar ve daha fazlası Red Bull TV'den takip edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Carlos Sainz, Dakar Rallisi'ni kazanmak için iyi bir stratejiye sahip olunması ve ayrıca diğerlerinden daha hızlı olunması gerektiğini belirtti.

Sainz, "Bu yüzden biz de her yıl üstüne koyarak 2025'te de aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacağız. Açıkçası yaşla birlikte, antrenman programımı uyarlamak zorunda kaldım. Profesyonellerden oluşan bir ekiple çalışıyorum ve beni çok iyi tanıyorlar. Gerçek şu ki, gençken olduğumdan çok daha fazla fitness üzerinde çalışıyorum. Bu günlerde hazırlığımın aerobik kısmına daha fazla zaman ayırıyorum. Her zaman evde acı çekmeyi tercih ettiğimi söylerim, bu yüzden Dakar'da çok fazla acı çekmiyorum." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Dünya, Spor, Ford, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nde Ford ile Yarışacak - Son Dakika

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