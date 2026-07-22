Çarşamba\'da Fındık Rekolte Tespiti Tamamlandı

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Çarşamba Ovası'nda, 2026 yılı fındık hasat sezonu öncesinde yürütülen rekolte tespit çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Çarşamba ilçesinde iki gün süren ve 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen rekolte sayımları, belirlenen örnek bahçelerde bilimsel yöntemlerle gerçekleştirildi. Sahada yapılan incelemelerde dal üzerindeki çotanak sayıları ile sağlam dane oranları tespit edilerek, 2026 yılı ürün miktarına ilişkin veriler toplandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından elde edilen sonuçlar ilgili komisyon tarafından raporlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilecek.

Rekolte tespit çalışmalarına Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Selma Cineviz, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü personeli Ayşenur Bektaş, Çarşamba Ticaret Borsası personeli Hümeyra Arı ve kurum personelleri katıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, rekolte tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, sağlıklı ve güvenilir verilerin hem üreticiler hem de sektör açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Başkan Kazım Yılmaz, "Fındık, bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatında stratejik öneme sahip en değerli tarımsal ürünlerden biridir. Rekolte tespit çalışmaları, üretim planlamasından ihracata kadar birçok alanda yol gösterici nitelik taşımaktadır. Çarşamba ilçemizde iki gün boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandı. Şimdi komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda açıklanacak resmi rekolte rakamını bekliyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, üreticilerimiz için verimli ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

Yetkililer, Çarşamba'da tamamlanan saha çalışmalarından elde edilen verilerin komisyon tarafından değerlendirileceğini, yapılacak hesaplamaların ardından 2026 yılı fındık rekoltesine ilişkin resmi sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. - SAMSUN