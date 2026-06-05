Fındık sezonu ve ilçe ekonomisi masaya yatırıldı

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen ziyarette, ilçe ekonomisi, tarımsal faaliyetler ve yaklaşan fındık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede özellikle yaklaşan fındık sezonu öncesinde sektörün mevcut durumu ele alınırken, üreticilerin beklentileri ve yeni sezon hazırlıkları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Hüseyin Dündar, Çarşamba'nın ekonomik kalkınmasında önemli rol üstlenen Ticaret Borsası'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, kurumlar arası iş birliğinin ilçenin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin tarım ve ticaret potansiyelinin güçlendirilmesi adına ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN