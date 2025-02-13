Çarşamba'da İlk Ejder Meyvesi Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Çarşamba'da İlk Ejder Meyvesi Üretimi

Çarşamba\'da İlk Ejder Meyvesi Üretimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Neşe Özbek, tropikal ejder meyvesini üretmeye başladı ve büyük ilgi gördü.

13.02.2025 11:20
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın girişimci, tropikal bir meyve olan ejder meyvesini (pitaya) üretmeyi başardı. İlçede ilk kez yetiştirilen ejder meyvesi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Türkiye'de son yıllarda popülerliği artan ve genellikle tropikal iklimlerde yetişen ejder meyvesi, Karadeniz Bölgesi'nde de üretilmeye başlandı. Samsun'un Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi'nde ailesine ait arazinin bir kısmında sera içerisinde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan 39 yaşındaki Neşe Özbek, Çarşamba'da bu işi ilk ve tek yapan üretici olarak dikkat çekiyor.

Ev hanımı olan Neşe Özbek, internet üzerinden keşfettiği ejder meyvesinin sağlık açısından faydalarını öğrendikten sonra üretime karar verdiğini belirterek, "Uzun araştırmalarımızın ardından Çarşamba'da yetiştirilebileceğine inandık ve Mayıs 2022'de fidanlarımızı diktik. Şu an 480 metrekarelik seramızda 100 direk ve 400 fidan bulunuyor. İlk etapta destek almak için görüşmeler yaptık ancak zaman kaybetmemek adına kendi imkanlarımızla başladık" dedi.

Başlangıçta çevresinden olumsuz tepkiler aldığını aktaran Özbek, "Çoğu kişi burada yetişmeyeceğini, boşuna masraf ettiğimizi söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık. Fidanlarımız 17-18 aylıkken meyve verdi. Tam verime ulaştığında yıllık yaklaşık 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Çarşamba'da ilk kez ejder meyvesi üretildiğine dikkat çeken Özbek, "Meyvenin hem görüntüsü hem de lezzeti vatandaşlar tarafından beğenildi. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Çarşamba'da daha önce yetiştirilmemiş olması da ayrı bir heyecan oluşturuyor ve beni bu işe daha da motive ediyor. Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çarşamba'da İlk Ejder Meyvesi Üretimi - Son Dakika

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