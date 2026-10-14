Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili, Ticaret Borsasıyla iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili, Ticaret Borsasıyla iş birliğini görüştü

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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili, Ticaret Borsasıyla iş birliğini görüştü
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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsmail Yıldız, 1 Ekim'deki seçimlerin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Selim Yılmaz ve meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Çarşamba Ovası'nın verimli toprakları ve tarımsal iş birliği ele alındı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsmail Yıldız ve beraberindeki heyet, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçenin tarımsal potansiyeli, üreticilerin beklentileri ve geleceğe yönelik projeleri görüştü.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili İsmail Yıldız, Mühendis Nedim Gümüş ve Veteriner Hekim Tayfun Çörtük, 1 Ekim'deki seçimlerin ardından Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve meclis üyelerini ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyarette, Çarşamba'nın güçlü tarımsal üretim kapasitesi, bölge ekonomisinde tarımın önemi ve üreticilerin geleceğine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Çarşamba Ovası'nın sahip olduğu verimli toprakların daha etkin değerlendirilmesi, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin artırılması gibi konular görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Özellikle çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması ve üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Gelecek projelerde iş birliği vurgusu

Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Ticaret Borsası arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar da gündeme geldi. Tarımsal üretimin güçlendirilmesi, üretici eğitimleri, hayvancılığın geliştirilmesi, tarımda teknolojik yeniliklerin desteklenmesi ve bölgenin tarımsal potansiyelini ekonomik değere dönüştürecek projeler üzerinde duruldu. Kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin, Çarşamba tarımının geleceğine yönelik çalışmalar açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

Ortak hedef: Güçlü üretici, güçlü Çarşamba

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve meclis üyelerine yeni görev dönemlerinde başarı dileklerinin iletildiği ziyarette, tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların önemi ön plana çıktı. Çarşamba'nın tarımsal üretimdeki gücünün korunması, çiftçilerin desteklenmesi ve yeni projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması yönündeki ortak hedefler, ziyaretin temel gündemini oluşturdu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcıları Mert Danışmaz ve Samet Öztekin ile Meclis Üyesi Ziyacan Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar'ın hazır bulunduğu ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve gelecekte gerçekleştirilebilecek çalışmalar üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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