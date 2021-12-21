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Aydemir: "Yeter ki şeker fabrikası çalışsın" - Son Dakika

Aydemir: "Yeter ki şeker fabrikası çalışsın"

21.12.2021 15:02
Aydemir: "Yeter ki şeker fabrikası çalışsın"

Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime başlaması heyecanla beklenirken, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden üretime başlaması heyecanla beklenirken, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger ve Şeker-İş Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe'yi makamında ağırlayan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, son günlerde gündeme gelen, 11 yıl aradan sonra yeniden üretime geçmesi beklenen ancak revizyon çalışmalarına takılan Çarşamba Şeker Fabrikası'nda sürecin hızlanmasını büyük bir umutla beklediklerini belirterek, "Bölge çiftçileri adına gelişmeleri heyecanla takip etmekteyiz" dedi.

Çarşamba Şeker Fabrikası'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Aydemir, "Hiç kimse merak etmesin, çiftçimiz fabrika bacasından tüten dumanı gördüğü anda pancar ekimi sorun olmaktan çıkacaktır. Ülkemizin en bereketli topraklarına sahip olan bölgemizde, çiftçilerimizin pancar ekmeye hevesli olduğunu belirtmekte fayda görüyorum ancak bu hevesi gerçeğe dönüştürmek için üretilen pancarın diğer fabrikalarda değil de Çarşamba Şeker Fabrikası'nda işlenmesi mutlak gerekliliktir. Son yapılan fiyat artışları sonucu diğer ürünlere oranla daha fazla kazandıran şeker pancarı üretiminin fabrikamızın faaliyete geçmesinden itibaren 3 yılsonunda 100 bin tonun üzerine çıkacağını öngörmekteyiz. Şunu net bir şekilde bir kez daha belirteyim ki, Çarşamba Şeker Fabrikası üretime başladığı an en büyük desteği bölge çiftçisinden görecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydemir ayrıca, üretim sürecinin başlamasıyla birlikte Çarşamba'ya civar ilçeler olan Terme, Bafra, Kavak ve Ladik'te de şeker pancarı üretiminin giderek yaygınlaşacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Aydemir: Yeter ki şeker fabrikası çalışsın
Aydemir: Yeter ki şeker fabrikası çalışsın

Ziraat Odası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydemir: 'Yeter ki şeker fabrikası çalışsın' - Son Dakika Ekonomi


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