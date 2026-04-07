Çatışmalar Ekonomiyi Sarsacak
Çatışmalar Ekonomiyi Sarsacak

07.04.2026 21:24
Dünya Bankası Başkanı Banga, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon ve büyümeyi olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Orta Doğu'daki çatışmanın bir ölçüde yüksek enflasyona ve daha düşük büyümeye yol açacağını ifade etti.

Banga, Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halihazırda gündemdeki acil krizin Orta Doğu'daki çatışma olduğunu belirten Banga, bu durumun ithal petrol, enerji, gübre, kükürt, helyum gibi ürünlere bağlı ülkelerdeki insanları farklı şekillerde etkileyeceğini söyledi.

Banga, gelişmekte olan piyasaların bazı açılardan daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, bu ekonomilerin bazı gelişmiş ülkelere kıyasla daha karmaşık bir mali durumu ve borç yükü olduğunu aktardı.

Gelişmekte olan ekonomilerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de bundan etkileneceğini vurgulayan Banga, herkesin çatışmanın süresini, etki boyutunu ve enerji tesislerine vereceği hasarı kestirmeye çalıştığını kaydetti.

Banga, "Ancak ne yaparsanız yapın, bir ölçüde yüksek enflasyon ve bir ölçüde daha düşük büyüme ile karşılaşacaksınız." dedi.

Krizin sadece bugün İran'da yaşananlardan ibaret olmadığını düşündüğünü belirten Banga, Ukrayna ve Gazze'ye de işaret etti.

Banga, Dünya Bankası'nın bu tür süreçleri yönetirken ülkelere yardımcı olabileceğini, belirli müdahale mekanizmaları olduğunu anlattı.

Ayrıca Banga, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gelecek hafta düzenlenecek Bahar Toplantıları'nda da bu kurumların çatışmanın etkilerinin hafifletilmesine nasıl yardımcı olabileceğine dair görüşmelerin yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
