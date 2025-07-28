Çayeli Bakır'dan Kazasız Üç Yıl Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çayeli Bakır'dan Kazasız Üç Yıl Başarısı

Çayeli Bakır\'dan Kazasız Üç Yıl Başarısı
28.07.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayeli Bakır, Temmuz 2025'te kayıp zamanlı kaza yaşamadan üç yıl geçirdi, iş güvenliği kültürü güçlendi.

Çayeli Bakır, iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli değer olarak benimseyen yaklaşımıyla, Temmuz 2025 itibarıyla üç yılı kayıp zamanlı kaza olmadan tamamladı. Bu yılın nisan ayında da bin günlük kayıp zamanlı kazasız çalışma süresini tamamlayan şirket, bu başarısıyla insan odaklı kültürünü ve güçlü iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını bir kez daha ortaya koydu.

İnsan odaklı çalışan deneyimi yaklaşımı ve yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla sektörde rol model olan Çayeli Bakır, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye'nin yeraltı madenciliğindeki öncü kuruluşlarından biri olan Çayeli Bakır, temmuz ayında kayıp zamanlı iş kazası olmadan üç yılı başarıyla geride bıraktı.

Bu süreçte toplam bin 95 gün, kayıp zamanlı kaza olmadan tamamlandı. Elde edilen bu önemli başarı, Çayeli Bakır'ın sahada kararlılıkla uyguladığı iş sağlığı ve güvenliği politikaları ile çalışanların özverili ve bilinçli katkısının doğrudan bir sonucu olarak kayda geçti.

Bu başarıda, 2023 yılında hayata geçirilen "Düşün! Emniyet Programı", çalışanların tehlike bildirimleri ve sahada uygulanan proaktif güvenlik yaklaşımları etkili oldu. Düşün! Emniyet Programı, çalışanların işe başlamadan önce olası riskleri değerlendirmelerini, güvenli ekip çalışmasına yönelmelerini ve iş güvenliği farkındalığını içselleştirmelerini teşvik ediyor. Programın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, iş güvenliği kültüründe önemli ilerlemeler kaydedildi. Çalışanlar tarafından yapılan tehlike bildirimi ve tehlikeli işi reddetme oranları yüzde 21 arttı. Aynı dönemde yüksek seviyeli hadiselerin sayısı yüzde 32 oranında azaldı. Ayrıca, yalnızca son bir yıl içinde çalışanlardan gelen 746 öneri, iş güvenliği kültürünün katılımcı ve sürekli gelişen bir yapıya kavuştuğunu ortaya koydu.

Düşün! Emniyet Programı iş güvenliği kültürünü güçlendiriyor

Program kapsamında bugüne kadar 3 bin üzerinde iş emniyet toplantısı gerçekleştirilirken, çalışanlardan gelen 24 bin 760 tehlike bildirimi, iş güvenliği konusundaki farkındalığın etkisini ortaya koydu. Düşün! kapsamında 2023 yılından bu yana yüklenici firmalar da dahil tüm çalışanlara toplam 17 bin 500 saat eğitim verildi.

Bu eğitimler, uygulamalı örnekler ve saha görselleriyle desteklenerek çalışanların güvenli davranışları kalıcı hale getirmelerine yardımcı oldu. Çayeli Bakır'da tüm çalışanlar, tehlikeli olduğunu düşündükleri işleri, reddetmekle yükümlü. Bu kapsamda, son beş yılda "Tehlikeli İşi Reddetme" oranı yüzde 40 artış gösterdi. Sadece 2024 yılı içinde 328 tehlikeli iş reddi kaydedildi. Bu politika, çalışanların emniyetli davranışlarını destekliyor ve iş güvenliği kültürünü güçlendiriyor.

Risk değerlendirmesi: "Birey Kart" ve "Dur-Konuş" uygulamaları

Çayeli Bakır'da risk analizi çalışmaları da temel güvenlik önlemlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Her çalışanın işe başlamadan önce doldurduğu Birey Kart, risklerin erkenden tespit edilmesini sağlıyor. 2024 yılında toplam 102 bin 760 Birey Kart doldurularak risk değerlendirmesi yapıldı. Böylece her çalışan, yılda ortalama 560 kez bireysel risk analizi yaparak sürece doğrudan katkı sundu.

İşle ilgili risklerin anlık olarak paylaşılmasını sağlayan "Dur-Konuş" pratiği, 2024 yılında 13 bin 119 kez uygulandı. Basit bir sohbetin hayat kurtarabileceği yaklaşımıyla geliştirilen bu uygulama, çalışanların işle ilgili risk gördüklerinde bu riskler hakkında konuşmalarını ve farkındalıklarını artırmalarını sağlıyor. Ayrıca ekip içi iletişimi de pekiştiriyor.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sahada etkili biçimde sürdüğünden emin olmak için Mayıs 2023 yılından bu yana 2 bin 258 saha denetimi ve 605 kademeli denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler, deneyimli yöneticiler ve konunun uzmanları tarafından yürütülerek, iş güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirme ve iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarma amacı taşıyor.

Düşün! psikolojik güvenliğe de katkı sunuyor

Düşün ! Emniyet Programı, yalnızca fiziksel güvenliği güçlendirmekle kalmıyor; çalışanların kendilerini özgürce ifade edebildiği bir iş ortamı oluşturulmasına da katkı sağlıyor. Çalışanların tehlikeli bir durumu bildirmekten ya da tehlikeli olduğunu düşündüğü bir işi reddetmekten çekinmemesi, psikolojik güvenliğin kurum kültürünün bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, hem çalışanların karar alma süreçlerine aktif katılımını destekliyor hem de ekip içi güveni ve açık iletişimi güçlendiriyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Çayeli Bakır, İş Kazası, Ekonomi, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çayeli Bakır'dan Kazasız Üç Yıl Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi

09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:19
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
15:12
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 10:11:17. #7.12#
SON DAKİKA: Çayeli Bakır'dan Kazasız Üç Yıl Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.