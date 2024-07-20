ÇAYKUR, günlük çay alım kontenjanını dekara 20 kilogram olarak düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, günlük çay alım kontenjanını dekara 20 kilogram olarak düşürdü

ÇAYKUR, günlük çay alım kontenjanını dekara 20 kilogram olarak düşürdü

ÇAYKUR, her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle çay alım kontenjanını düşürdü. Bugünden itibaren dekara 20 kilogram olarak uygulanacak olan yeni kontenjan, stokların yükselmesi nedeniyle alınan bir önlem olarak açıklandı.

20.07.2024 11:34
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ÇAYKUR, 50 kilogramdan 30 kilograma daha sonrasında 25 kilograma düşürdüğü günlük çay alım kontenjanını bugünden itibaren dekara 20 kilogram olarak uygulanacağını duyurdu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle dekar başı alımları 50 kilogramdan 30 kilograma ve sonrasında 25 kilograma kadar düşürdü. ÇAYKUR, stoktaki çayın bir kısmını işleyebilmek için ise çarşamba günü geçici olarak yaş çay alımı yapmamıştı. Dekar başı alımları 25 kilogramdan yapan ÇAYKUR, bugün itibariyle kontenjanın dekar başına 20 kilograma düştüğünü duyurdu.

ÇAYKUR üreticilere attığı kısa mesajda, "Değerli üreticimiz, stokların yükselmesi nedeniyle yaş çay alımları yarın (Cumartesi) itibariyle dekara 20 kg üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, günlük çay alım kontenjanını dekara 20 kilogram olarak düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAYKUR, günlük çay alım kontenjanını dekara 20 kilogram olarak düşürdü - Son Dakika
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