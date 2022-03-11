Çaylıkların budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı 7 yıl için ödenecek - Son Dakika
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Çaylıkların budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı 7 yıl için ödenecek

11.03.2022 09:19
Çaylıkların budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı 7 yıl için ödenecek

Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çay tarım alanlarında ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık bir süre için her yıl yedide bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak. Çay bahçelerinin budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı, ruhsatlı yaş çay üreticilerine 7 yıl için ödenecek.

Gelir kaybının hesabında, dekar başına ortalama verim 1500 kilogram olarak baz alınacak. Budama yapılan alanlar için yıllık üretim kaybı yüzde 70 oranında hesap edilecek.

Üretici gelir kaybının hesabında, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün o yılki yaş çay alım fiyatı esas alınacak.

Ödemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Karar, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak.

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cumhurbaşkanı, Gazete, Tarım, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çaylıkların budanmasından doğacak gelir kaybı tazminatı 7 yıl için ödenecek - Son Dakika


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