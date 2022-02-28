Çekya, Rusya merkezli Sberbank'ın lisansını iptal edecek - Son Dakika
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Çekya, Rusya merkezli Sberbank'ın lisansını iptal edecek

28.02.2022 21:42
Çekya, Rusya merkezli Sberbank'ın lisansını iptal edecek

Çekya, Rusya merkezli Sberbank'ın lisansını iptal etmek için çalışmalara başladı.

Çekya, Rusya merkezli Sberbank'ın lisansını iptal etmek için çalışmalara başladı. Günlük harcama limitleri bin kron (yaklaşık 40 euro) ile sınırlandırıldı.

Çekya Merkez Bankası (CNB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya merkezli Sberbank müşterilerinin başlattığı mevduat çıkışları üzerine yaşanan likidite sorunları nedeniyle bankanın Çekya'daki bankacılık lisansını iptal etmek için harekete geçti. Günlük kart harcama limitleri bin krona (yaklaşık 40 euro) düşürülen bankanın yeni krediler vermesi ve mevduat kabulü yasaklandı.

"Çek bankacılık sektörünü korumalıyız"

Çek Merkez Bankası Başkanı Jiri Rusnok yaptığı açıklamada, "Sberbank'ın Çekya'daki faaliyetlerinde yaşadığı sorunun ana kaynağı Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılardır. Bankanın yaşadığı sorunların Avrupa'nın en sağlam bankacılık sistemine zarar vermesine izin veremeyiz. Bankanın yaşadığı sorunları yakın gelecekte düzeltmesi mümkün gözükmüyor. Çek bankacılık sektörünü korumalıyız" dedi.

Çekya'da Sberbank dahil olmak üzere tüm bankaların müşterilerinin mevduatları bir mudi için 100 bin euroya (yaklaşık 2.5 milyon kron) kadar yasal olarak sigortalı bulunuyor. Çekya'da Mali Piyasa Garanti Sistemi, müşteriler bankalarından kendilerine karşı yükümlülüklerini yerine getiremediğine dair yazılı bildirim aldıktan sonra yedi iş günü içinde kişilere para ödemeyi garanti ediyor. - PRAG

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Merkez Bankası, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çekya, Rusya merkezli Sberbank'ın lisansını iptal edecek - Son Dakika


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