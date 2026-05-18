Cenk Erol, MultiSport Türkiye Genel Müdürü Oldu

Kurumsal yan hak çözümü sunan MultiSport Türkiye'nin Genel Müdürü görevine Cenk Erol atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satış, servis, ticari operasyonlar, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip olan Erol, yeni görevinde MultiSport'un Türkiye pazarındaki büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Erol, kariyerine finans sektöründe başladı. Hewlett Packard ve GE Healthcare gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunan Erol, Carestream Health'te Türkiye ve Irak Genel Müdürü, Fresenius Medical Care'de Türkiye Servis Operasyonları ve Üretim Direktörü olarak görev yaptı.

Erol, son olarak Koç Holding grup şirketlerinden Koç Yaşa Medikal'de Satış ve Ürün Pazarlama Direktörü görevini yürüttü.

Benefit Systems markası olarak 2000'de Polonya'da kurulan MultiSport, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın ardından 2021'de Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye'de 4 bin 500'den fazla spor merkezi ve 2 bin 800'ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren şirket, çalışanların aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeye yönelik çözümler sunuyor.