Cenk Erol, MultiSport Türkiye Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenk Erol, MultiSport Türkiye Genel Müdürü Oldu

18.05.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MultiSport Türkiye, Cenk Erol'u yeni Genel Müdürü olarak atadı. Erol, 27 yıllık deneyime sahip.

Kurumsal yan hak çözümü sunan MultiSport Türkiye'nin Genel Müdürü görevine Cenk Erol atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satış, servis, ticari operasyonlar, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında 27 yılı aşkın deneyime sahip olan Erol, yeni görevinde MultiSport'un Türkiye pazarındaki büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Erol, kariyerine finans sektöründe başladı. Hewlett Packard ve GE Healthcare gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunan Erol, Carestream Health'te Türkiye ve Irak Genel Müdürü, Fresenius Medical Care'de Türkiye Servis Operasyonları ve Üretim Direktörü olarak görev yaptı.

Erol, son olarak Koç Holding grup şirketlerinden Koç Yaşa Medikal'de Satış ve Ürün Pazarlama Direktörü görevini yürüttü.

Benefit Systems markası olarak 2000'de Polonya'da kurulan MultiSport, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın ardından 2021'de Türkiye'de faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye'de 4 bin 500'den fazla spor merkezi ve 2 bin 800'ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren şirket, çalışanların aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemeye yönelik çözümler sunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cenk Erol, MultiSport Türkiye Genel Müdürü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:47:52. #7.13#
SON DAKİKA: Cenk Erol, MultiSport Türkiye Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.