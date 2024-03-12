Cevdet Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranı OVP beklentilerimizden daha iyi performans sergileyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranı OVP beklentilerimizden daha iyi performans sergileyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerinden daha iyi bir performans sergilemesini beklediklerini belirtti. Yılmaz, dış ticaret dengesindeki iyileşmenin cari açığı azalttığını ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırarak cari açığın finansman kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

12.03.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta vadeli program, OVP, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranı OVP beklentilerimizden daha iyi performans sergileyecek - Son Dakika

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