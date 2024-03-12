Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz." dedi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Cevdet Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranı OVP beklentilerimizden daha iyi performans sergileyecek - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da toplantıya katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 9.069,03 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.160 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların efektif kurunu alışta 31,9632 lira, satışta 32,0913 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,3 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranını ne zaman düşürmeye başlayacağı konusundaki belirsizliği artırdığını belirtti.
Antalya, Burdur ve Isparta illerinin kalkınma projelerine yönelik çalışmalar yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Akdeniz Sınırötesi İş Birliği Programı için proje yazma eğitimi düzenleniyor. Eğitime katılan muhtelif kurumlardan kamu çalışanları projelerini daha etkin bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için önemli yöntemleri öğreniyorlar.
DİSK Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emekli aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, emeklilerin yaşam haklarını savundu. Emekliler, düşük maaşlar ve yüksek enflasyon nedeniyle zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Açıklamada, emeklilerin insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele edildiği vurgulandı.
Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.
Sizin düşünceleriniz neler ?