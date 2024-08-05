Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele hız kesmeden devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini ve dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yılmaz, ağustos ve eylül aylarında enflasyonun düşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

05.08.2024 11:58
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cevdet Yılmaz, "Ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci, temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık tüketici enflasyon oranının, ağustos ayında yüzde 50'li düzeye, eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildiren Yılmaz, aylık tüketici enflasyonunun temmuz ayında, belirli bazı kalemlerde fiyat ve vergi ayarlamaları neticesinde bir önceki aya göre daha yüksek düzeyde, yüzde 3,23 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Aylık enflasyonda, enerji, alkol ve tütün grubundaki dönemsel fiyat artışlarına bağlı, geçici yaşanan bu gelişmeye rağmen, yıllık enflasyonun bir önceki aya göre belirgin bir şekilde, yaklaşık 10 puan azalarak yüzde 61,8 düzeyine indiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki (B ve C) aylık artış yaklaşık yüzde 2,5 oranıyla görece daha sınırlı düzeyde gerçekleşirken, temel mal grubundaki fiyat artışı ise iç talepteki yavaşlamayla birlikte diğer gruplara kıyasla daha ılımlı seyretti. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon göstergelerindeki yaklaşık 10 puana varan belirgin düşüşler devam etti.

Enflasyonla mücadele ederken ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözetiyoruz. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadele hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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