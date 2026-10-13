Ceviz üreticisi Hasan Yaşar, Hayrabolu'da 40 tonun üzerinde ürün almayı hedefliyor - Son Dakika
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Ceviz üreticisi Hasan Yaşar, Hayrabolu'da 40 tonun üzerinde ürün almayı hedefliyor

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Ceviz üreticisi Hasan Yaşar, Hayrabolu\'da 40 tonun üzerinde ürün almayı hedefliyor
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde 170 dönüm arazide ceviz üreten Hasan Yaşar, bu yıl 40 tonun üzerinde ürün elde etmeyi hedefliyor. Yaşar, ağaçları 8-9 yaşına geldiğinde yıllık 200 ton üretime ulaşmayı amaçlıyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ceviz hasadı başladı. İlçeye bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde 170 dönüm arazide ceviz üretimi yapan Hasan Yaşar, bu yıl 40 tonun üzerinde ürün elde etmeyi hedefliyor. Ağaçların 8-9 yaşına gelmesiyle yıllık 200 ton üretime ulaşmayı amaçlayan Yaşar, modern sulama ve gübreleme sistemleriyle üretimini sürdürüyor.

Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra yıllarca ceviz bahçelerine otomatik sulama sistemleri kuran Yaşar, son 5 yıldır kendi arazilerinde ceviz yetiştiriciliği yapıyor.

Bu yılki üretim hedefinin 40 ton ve üzeri olduğunu ifade eden Yaşar, ağaçların verim çağına ulaşmasıyla birlikte üretim miktarını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını kaydetti.

"8-9 yaşında 200 ton üretimi hedefliyoruz"

Ceviz üretiminde miktar kadar kalitenin de önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, "Bu seneki hedefimiz 40 ton ve üzeri. Maksimum dönemde, ağaçlarımız 8-9 yaşına geldiğinde 200 tonları hedefliyoruz. Tabii burada miktar önemli ama asıl önemlisi miktarla beraber kaliteli üretim yapmak. Cevizin kalibresi, iç dolumu ve lezzeti çok önemli" dedi.

Suyu havuzda dinlendirip analizlere göre gübreliyor

Bahçede modern sulama ve gübreleme yöntemlerinden yararlandıklarını anlatan Yaşar, iki ruhsatlı sondaj kuyusu ve 1400 ton kapasiteli su havuzuyla sulama yaptıklarını belirtti.

Sondajlardan alınan suyun havuzda dinlendirildikten sonra sulama sistemine aktarıldığını ifade eden Yaşar, filtreleme işleminin ardından gübreleme yapıldığını kaydetti. Toprak ve yaprak analizlerine göre bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre miktarını belirlediklerini söyleyen Yaşar, sulama ve bitki besleme çalışmalarını yaz boyunca sürdürdüklerini dile getirdi.

Özellikle temmuz ve ağustos aylarında günlük sulama yaptıklarını belirten Yaşar, ceviz yetiştiriciliğinde doğru sulama ve gübrelemenin verim açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Ceviz, sürekli bahçenin içinde olmayı gerektiriyor"

Ceviz yetiştiriciliğinin yoğun emek ve sürekli takip gerektirdiğini belirten Yaşar, hastalık ve zararlılarla mücadele, yabani ot kontrolü ve bitki beslemenin üretimin önemli aşamalarını oluşturduğunu söyledi.

Cevizin buğday gibi yalnızca ekim ve hasat dönemlerinde ilgilenilecek bir ürün olmadığını ifade eden Yaşar, "Ceviz öyle kolay bir iş değil. Bir ekmeye, bir biçmeye gidemezsiniz. Her daim içerisinde olmanız lazım. Güneşin doğuşundan yerine göre batışına kadar çalışmanız gerekiyor" diye konuştu.

Tarımın ülke ekonomisinin temel sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Yaşar, tarımsal üretimin geliştirilmesiyle hem yerli kaynakların değerlendirilebileceğini hem de ülkenin ekonomik gücüne katkı sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Hasan YaşarHayraboluÇiftçilikTekirdağEkonomiÜretimGüncelSon Dakika

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