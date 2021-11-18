Çevreci üretim yapan tekstil firması, Barcelona Textil Expo 2021'e katıldı

Fabalgo Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, "Üst segment kadın giyiminde spor kıyafetler ürettiğimiz Louxilol markamız ile Barcelona Textil Expo 2021'de yerimizi aldık" dedi.

Çevre dostu kumaşlar üreten Fabalgo Tekstil'in üst segment kadın giyiminde spor kıyafetler üreten Louxilol markası, 10-12 Kasım tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleşen Barcelona Textil Expo 2021'e katıldı.

Ürünlerinin büyük bir kısmını geri dönüştürülmüş kumaşlardan ürettiklerini belirten Fabalgo Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Kayahan, "Tekstil ve pet şişe atıklarını geri dönüştürerek ürettiğimiz kadın sports ve active giyim taytlar, tshirtler, yağmurluklar gibi geniş ürün yelpazemizle Barcelona Textil Expo 2021'de yerimizi aldık" diye konuştu.

İŞ BAĞLANTILARI KURULDU

İlki yapılan fuarın yoğun katılımla gerçekleştiğini söyleyen Kayahan, ilgiden memnun olduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı. Kayahan, "Müşterilerden olumlu tepkiler aldık. Şu anda sipariş ve numuneler için görüşme aşamasındayız" dedi.

HOLLANDA VE BELÇİKA'YA İHRACAT YAPILIYOR

İhracat için gerekli alt yapıyı oluşturduklarını belirten Kayahan, "Yeni bir markayız fakat güzel yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Şu anda Hollanda ve Belçika'da bazı multibrandlerde varız" ifadelerini kullandı.

Şu an sadece online satış yaptıklarını ancak yakın gelecekte mağazalaşmayı da planladıklarını ifade eden Kayahan, şunları kaydetti:

"Yarattığımız markamızın öncelikli amacı kadın giyimi denildiğinde akla gelen ilk firmalardan birisi olmak. Misyonumuz her zaman dile getirdiğimiz çevresel sorunlara daha duyarlı bir marka oluşturmak. Vizyonumuz ise ismimizi gelecekte global bir marka haline getirmek. Hedefimiz tamamen yerli üretim yapan markamızın tüm dünyada bilinirliğini sağlamak."

Kayahan, aynı markayla 1-3 Aralık'ta gerçekleşecek Fast Textile 21 Varşova Fuarı'na da katılmaya hazırlandıklarını dile getirdi.