Cezayir'den 15 Kasım'da ayrılan LNG gemisi 20 Kasım'da Aliağa'ya yanaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 15 Kasım'da ayrılan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı LNG gemisinin 20 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı ve 2004'te inşa edilen gemi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 20 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Kasım'da Arzew Limanı'ndan ayrılan gemi, Malta adası açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 20 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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