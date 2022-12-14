Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

14.12.2022 00:52
Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" açıklamalarına yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretlilerin vergiden muaf edilmesine yönelik sözlerine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bakan Nebati, asgari ücretin yaklaşık 1 yıldır vergiden muaf tutulduğunu söyledi.

"ASGARİ ÜCRETİ VERGİ DIŞI BIRAKALI NEREDEYSE 1 YIL OLACAK"

Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak!

Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

"EYT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDIĞINDA, CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAMALARI YAPACAK"

Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni asgari ücret önerisini açıklarken, şunları söylemişti: "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Biz; var olan ücretin, hem büyüme rakamlarını hem de enflasyon rakamlarını içeren seyir içinde, önümüzdeki süreç içinde 10 bin 128 TL olmasını istiyoruz… Bir haksızlığa yol açmaması açısından. Büyümeyi sağlayanlar, alın teri dökenler, rantiye sınıfı değil. Bunlara vermek zorundasınız. TÜRK-İŞ'in bu konuda, açlık sınırını ölçü alarak açıklamasını doğru bulmuyorum. Ne demek? Açlık sınırı ölçü mü alınır, Allah aşkına. Bir hesaplama yapılacaksa; enflasyon rakamları ile büyüme rakamları alınır. Bir uzmana verirsiniz, yarım saat içinde size 10 bin 128 lira rakamını çıkarır. Bunun işveren üzerinde ciddi bir yük getirmemesi için de dersiniz ki, 'Gelir vergisinden feragat ediyorum.' Sigorta primini biraz daha düşürüyorum, diyeceksiniz. Gelir dağılımındaki çarpıklık asgari ücrete yansımamalı."

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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulmaması çağrısına Bakan Nebati'den yanıt: Vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak - Son Dakika
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