Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 2 Ocak 2024\'te Son Bulacak

Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla 1 Eylül'de başlayan Çiftçi Kayık Sistemi başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.

Bitkisel üretim yapan ve bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerektiğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, başvuru süresinin 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, "Üreticiler Çiftçi Kayık Sistemi başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya Menteşe Ziraat Odası'na gelerek e-Devlet üzerinden yapabiliyor. 2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül Cuma günü başlamıştı. Başvuru süresi 2 Ocak 2024 günü mesai bitimine kadar devam edecek. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 2024 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçilerimiz, ürün güncelleme başvurularını 2024 yılı Şubat ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ya da İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde işlemlerini yapan çiftçiler Ziraat Odalarında ürün güncellememesi yaptırmaları gerekiyor. Ürün güncellemesi yaptırmayanlar 2024 desteklemelerinden faydalanamayacaklar. İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Tarım v e Orman il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor" dedi. - MUĞLA