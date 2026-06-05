Çiftçilere 165 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Çiftçilere 165 Milyon Lira Destek

05.06.2026 18:42
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Tarım Bakanı Yumaklı, çiftçilere 165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesi yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını belirterek, "165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, "165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 108 milyon 586 bin 271 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 49 milyon 376 bin 609 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 7 milyon 559 bin 120 lira ödeme yapılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 165 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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