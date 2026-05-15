Çiftçilere 3,76 Milyar Lira Destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesi olarak bugün çiftçilerin hesaplarına 3 milyar 755 milyon 780 bin lira aktarılacağını açıkladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreticimizi destekliyor, üretimi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 3 milyar 755 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan görsele göre, büyükbaş hayvancılık desteklemesi (buzağı) 2 milyar 895 milyon 868 bin 200 lira, katı organik organomineral gübre desteği 330 milyon 131 bin 500 lira, küçük ölçekli balıkçılık desteği 144 milyon 790 bin 400 lira, planlı üretim desteği 130 milyon 977 bin 800 lira, büyükbaş hayvancılık desteklemesi (malak) 121 milyon 444 bin 120 lira, bitkisel üretim temel desteği 82 milyon 948 bin 15 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 49 milyon 619 bin 965 lira olmak üzere toplam 3 milyar 755 milyon 780 bin lira ödeme yapılacak.

Buzağı desteği ödemesi kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan üreticilere, diğer desteklere ait ödemeler tek seferde bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.