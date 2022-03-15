"Çifte coşku"ya hazırlanan Çanakkale'deki otellerde yer kalmadı - Son Dakika
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"Çifte coşku"ya hazırlanan Çanakkale'deki otellerde yer kalmadı

15.03.2022 12:14
"Çifte coşku"ya hazırlanan Çanakkale'deki otellerde yer kalmadı

Çanakkale'de 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla otellerde yoğunluk yaşanıyor.

Çanakkale'de 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla otellerde yoğunluk yaşanıyor.

"Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında hizmete açılması çifte mutluluk yaşatacak.

Tarihi anlara tanık olmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, 18 Mart haftasında Çanakkale'de konaklayacak. Yaklaşık 30 bin yatak kapasiteli kentteki oteller ile misafirhanelerin doluluğu yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Çanakkale Temsilcisi ve Kolin Otel Genel Müdürü Mehmet Hilmi Satar, AA muhabirine, Çanakkale Deniz Zaferi'nin bu yıl ayrı bir coşkuyla kutlanacağını söyledi.

Tarihi zaferin yıl dönümü ve köprü açılışı dolayısıyla kentteki tüm otellerin dolduğunu belirten Satar, "Otellerde yer bulmak imkansız. Yabancı ülke temsilciliklerinden, büyükelçiliklerden, konsolosluklardan Çanakkale Savaşları'na katılan milletlerin temsilcileri de Çanakkale'de olacak. Bir ay öncesinden rezervasyonlar yapıldı." dedi.

Satar, Çanakkale'deki turistik işletmelerin bu döneme özenle hazırlandığını vurguladı.

Köprünün de açılmasıyla çok farklı bir sürecin yaşanacağını dile getiren Satar, şöyle devam etti:

"Çanakkale ayrıca kültür turlarına çok müsait bir kent. En çok ilgiyi Troya Antik Kenti ve müzesi görüyor. İç pazardan gelen misafirlerin tamamı tarihi yarımadayı ve şehitlikleri ziyaret ediyor. Misafirlerimiz Kazdağları ve çevresindeki doğal güzellikleri de ziyaret ediyor. Çanakkale'nin çok daha fazla yurt içinden ve yurt dışından ziyaret edilmesini arzu ediyorum. Çok daha fazla bilinmeyi ve ziyaret edilmeyi hak eden bir bölge."

"18 Mart'ı coşkuyla bekliyoruz"

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırıcımlar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser ise bu hafta kentin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacağını anlattı.

Gökser, Çanakkale'nin sahip olduğu kıyı şeridi ve eşsiz doğasıyla normal dönemlerde de çok fazla misafiri ağırladığını anımsatarak, "18 Mart'ta iki coşkuyu birden yaşayacağız. Simgelerin köprüsü mega projenin açılışını yapacağız. Biz turizmciler olarak 18 Mart'ı coşkuyla bekliyoruz. Aylar öncesinden rezervasyonlar yapıldı. Yüzde 100 dolulukla 18 Mart'ı karşılıyoruz." diye konuştu.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, 18 mart, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Çifte coşku'ya hazırlanan Çanakkale'deki otellerde yer kalmadı - Son Dakika


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