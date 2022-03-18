Çiğ süt destekleme primi 1 liraya yükseldi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, pandemi süreci ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle üreticilerin süt üretim maliyetlerinde yaşanan artışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla, çiğ süt destekleme pirim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti.

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye satış fiyatını 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 4,70 lira olarak duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu fiyatın üzerine litre başına 20 kuruş çiğ süt desteği verileceğini açıklamıştı. Ancak dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler neticesinde artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla çiğ süt desteğini 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere litre başına 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, süt üreticilerini korumak adına çiğ süt desteğini üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendireceğini ve üreticileri korumaya devam edileceğini duyurdu. - ANKARA