Çiğ süt fiyatlarının aylık olarak belirlenmesi istendi - Son Dakika
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Çiğ süt fiyatlarının aylık olarak belirlenmesi istendi

13.06.2022 12:28
Çiğ süt fiyatlarının aylık olarak belirlenmesi istendi

Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, yem fiyatlarına gelen zamlar ile mazot ve elektrik fiyatlarının sürekli artmasının üreticileri üretimden soğutma noktasına getirdiğini dile getirerek basın açıklaması yaptı.

Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, yem fiyatlarına gelen zamlar ile mazot ve elektrik fiyatlarının sürekli artmasının üreticileri üretimden soğutma noktasına getirdiğini dile getirerek basın açıklaması yaptı.

Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, "Yem fiyatlarına gelen zamlar artı mazot ve elektrik fiyatlarının sürekli artması süt üreticilerimizi üretimden soğutma noktasına getirdi ulusal süt konseyinin çiğ süt fiyatlarına yaptığı artışlar bir ay bile dayanmıyor. Referans fiyatın 7,5 TL olmasıyla birlikte yem fiyatlarına ardı ardına zam uygulandı. 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarına yapılan artışın yem fiyatlarına ve diğer girdilere gelen zamlardan dolayı bir anlamı kalmamıştır. Çiğ süt fiyatlarının yeniden belirlenmesi gerekir. Bugün için 1 litre süt maliyeti 7,4 liraya çıkmakta. Maalesef yine yapılan artış pariteyi koruyamamaktadır. Piyasalar normalleşene kadar çiğ süt fiyatlarının aylık olarak belirlenmesini istiyoruz. Aksi takdirde süt hayvanları kesime gider hayvan kalmaz." ifadelerine yer verdi.

"Üretici zararına üretim yapıyor"

"Ulusal süt konseyinin belirlediği fiyatlar 1 ay bile gitmiyor, üretici sürekli zararına üretim yapıyor" diyen Uysal, "Süt üreticisi çok zor bir süreçten geçiyor. Süt fiyatları arka arkaya güncellenmesine rağmen yem fiyatlarına ve diğer girdi maliyetlerinin artmasından dolayı süt fiyatlarına yapılan artışlar kısa sürede eriyip gidiyor. Bırakın 1,5 yem süt paritesini 1,3 paritesini bile yakalayamayan süt üreticilerimiz sürekli zararına üretim yapmak zorunda kalıyor. Üreticilerimizin hakça paylaşımını istiyoruz. Üreticilerimizde kazanmalı ki üretim yapmalı. Kar etmeyen hangi işletme ayakta kalabilir ki? Üstelik o kadar fedakarlık emek isteyen bir iş yapıyorsanız mutlaka kar etmesi gerekir. Çiğ süt üretim maliyetler sebebiyle Ulusal Süt Konseyi soğutulmuş çiğ süt satış fiyatını belirlemek üzere 5 mayıs 2022 tarihinde toplanarak 15 mayıs 2022 geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt fiyatını 7,5 TL litre olarak belirlemişti. Bugün için 1 litre sütün üretim maliyeti kaç lira? Bugün 1 litre çiğ sütün maliyeti 7,4 TL'dir. Maalesef yine yapılan artış pariteyi koruyamamaktadır. Çiğ süt üretimi oldukça zorlu bir sürece girmiştir. Artık üreticilerimiz gerçekten çok zor durumda. Şu anda süt hayvanlarımız kesime gidiyor." dedi.

"Ulusal süt konseyi aylık fiyat belirlemeli"

Ulusal Süt Konseyi'nin aylık fiyat belirlemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Uysal, "Ülkemizin ve dünyanın zor günlerden geçtiği bu zamanlarda süt üretimine ve maliyetlerine uygun olarak her ay konsey toplanarak çiğ süt referans fiyatını güncellemelidir. Aksi taktirde üreticilerimiz üretimden çekilmektedirler. Bakanlığımızın ve süt konseyin bu durumu göz önünde bulundurarak normalleşene kadar her ay süt fiyatlarının güncellenmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiğ süt fiyatlarının aylık olarak belirlenmesi istendi - Son Dakika

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