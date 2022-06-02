Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları: "Enerji Fiyatlarındaki Son Zamlar Maliyetleri Yüzde 4 Artırdı" - Son Dakika
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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları: "Enerji Fiyatlarındaki Son Zamlar Maliyetleri Yüzde 4 Artırdı"

02.06.2022 13:04

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Sektör olarak toplam maliyetimizde doğal gaz kaynaklı enerji maliyeti aşağı yukarı yüzde 10, sanayi doğal gazına yüzde 10 civarında bir zam oldu. Bu bizim maliyetlerimizi direkt yüzde 4 arttırıyor. Seramik sektörü bu zamları direkt fiyatlara yansıtmadan atlatmaya çalışıyor. Ancak ne olursa olsun eninde sonunda enerji fiyatlarındaki tüm artışlar mutlaka bir gün fiyatlara yansıyor” dedi.

Haber: ESRA ALUS - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, "Sektör olarak toplam maliyetimizde doğal gaz kaynaklı enerji maliyeti aşağı yukarı yüzde 10, sanayi doğal gazına yüzde 10 civarında bir zam oldu. Bu bizim maliyetlerimizi direkt yüzde 4 arttırıyor. Seramik sektörü bu zamları direkt fiyatlara yansıtmadan atlatmaya çalışıyor. Ancak ne olursa olsun eninde sonunda enerji fiyatlarındaki tüm artışlar mutlaka bir gün fiyatlara yansıyor" dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yaptı. Buna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Bu zammın fiyatlara yansımasının nasıl olacağını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çenesiz şunları söyledi:

"SON ZAM MALİYETLERİ YÜZDE 4 ARTTIRDI: Sektör olarak toplam maliyetimizde doğal gaz kaynaklı enerji maliyeti aşağı yukarı yüzde 40 dolayısıyla şu anda sanayi doğal gazına yüzde 10 civarında bir zam oldu. Bu zam maliyetlerimizi direkt yüzde 4 arttırıyor.

TEKRAR DOĞAL GAZ KISITLAMASI OLMAMASI İÇİN MUTLAKA TEDBİRLER ALINMALI: Doğal gazda daha önce İran kaynaklı yaşanan problem gibi bir problemin tekrar olmasını en azından yaz aylarında beklemiyoruz. Ancak kış öncesi mutlaka bunun tedbirlerinin alınıp tekrar eğer yoğun ve sert bir kış geçerse gerek İran gerek diğer tedarikçilerimiz kaynaklı herhangi bir doğal gaz kesintisi veya doğal gaz kısıtlaması olmamasını ümit ediyoruz. Bunun için depolarımızın dolu olması lazım. Tedarik kaynaklarımızı alternatiflememiz lazım. Açıkçası bu kış bir stres yaşadık. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki kış tekrar aynı stresi yaşamayız.

SERAMİK SEKTÖRÜ ZAMMI TOLERE ETMEYE ÇALIŞIYOR: Bu güncel son yüzde 10 doğal gaz zammını seramik sektörü direkt fiyatlarına yansıtmadan atlatmaya çalışıyor. Yani tolere etmeye çalışıyor. Ancak ne olursa olsun eninde sonunda enerji fiyatlarındaki tüm artışlar mutlaka bir gün fiyatlara yansıyor. Çünkü işletmeler piyasa kurallarıyla çalışıyor. Finansman şartlarıyla çalışıyorlar. Bu mecburdur ki bir gün enerji fiyatlarındaki artışlar fiyatlara mecburen yansır.

ZAMMI MUTLAKA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE GECİKTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ: Seramik sektörü de enflasyonla mücadeleyle ilgili kampanyada görev alacağını ifade etti. Dolayısıyla bu zammı mutlaka elimizden geldiğince geciktirmeye çalışacağız. Maliyetler artmaya devam ediyor. Sadece enerjiyle sınırlı değil. Bu bir süre sonra gerek ham maddede gerek iş gücündeki maliyet artışlarıyla birlikte istemesek de en azından maliyet artışı kadar fiyatlarımızı arttırmak zorunda kalabiliriz.

MUTFAK ENFLASYONU KADAR BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM: Sosyal dengeler açısından ve ülkemizdeki birlik beraberlik açısından mutfak enflasyonu kadar bir asgari ücret artışının gerekli olduğunu düşünüyorum bu önemli. İnsanların hayat standartlarının geri gitmeden temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği kadar onun enflasyona, ezilmeyeceği kadar bir düzenlemenin olması gerektiğini düşünüyoruz."

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları: Enerji Fiyatlarındaki Son Zamlar Maliyetleri Yüzde 4 Artırdı
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları: Enerji Fiyatlarındaki Son Zamlar Maliyetleri Yüzde 4 Artırdı
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları: Enerji Fiyatlarındaki Son Zamlar Maliyetleri Yüzde 4 Artırdı
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları: Enerji Fiyatlarındaki Son Zamlar Maliyetleri Yüzde 4 Artırdı

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Kaynak: ANKA

Erdem Çenesiz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları: 'Enerji Fiyatlarındaki Son Zamlar Maliyetleri Yüzde 4 Artırdı' - Son Dakika


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