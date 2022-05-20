Çin'de bulunan Xudapu NGS'nin 4'ncü ünitesinin temeli atıldı - Son Dakika
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Çin'de bulunan Xudapu NGS'nin 4'ncü ünitesinin temeli atıldı

20.05.2022 12:13
Çin'de bulunan Xudapu NGS'nin 4'ncü ünitesinin temeli atıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Çin'de inşa ettiği Xudapu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin temeli törenle atıldı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Çin'de inşa ettiği Xudapu Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesinin temeli törenle atıldı. Tıpkı Akkuyu NGS gibi Rus VVER-1200 tasarımıyla inşa edilen santralde temel atma töreninin ardından 4'üncü ünitenin inşaat çalışmalarına başlandı.

Rosatom'a bağlı mühendislik kuruluşu Atomstroyexport A.Ş'nin Çin'deki projelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Bannik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Xudapu NGS'de 3+ nesil iki yeni ünitenin inşa projesi takvime uygun, hatta planlananın ilerisinde hayata geçiriliyor. Rus tarafı, yükümlülüklerini tam olarak yerine getiriyor. Projeyi denetleyen bir mühendis grubu sahada çalışıyor, ekipmanlar ve tasarım belgeleri sözleşme yükümlülükleri gereğince teslim ediliyor" dedi.

Xudapu NGS'nin 3. ünitesinde de inşaat aktif şekilde devam ediyor. Reaktör binasının yüksekliği bu yıl 8 bin metreyi aşacak. Liaoning eyaletindeki Huludao kentinde bulunan Xudapu NGS, nükleer enerji alanında Rusya ve Çin arasında yeni bir işbirliği projesi olma özelliği taşıyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nükleer Güç, Nükleer, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de bulunan Xudapu NGS'nin 4'ncü ünitesinin temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de bulunan Xudapu NGS'nin 4'ncü ünitesinin temeli atıldı - Son Dakika
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