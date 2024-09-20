Çin'de Genç İşsizlik Rekor Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Genç İşsizlik Rekor Seviyede

Çin'de 16-24 yaş aralığında işsizlik, yeni hesaplama metoduyla Ağustos'ta yüzde 18,8'e yükseldi.

20.09.2024 18:20
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Çin'de genç işsizlik oranı, geçen yılın sonunda yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonraki en yüksek seviyeye çıktı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2024 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı temmuzda yüzde 17,1 iken ağustosta yüzde 18,8'e çıktı. Temmuzda yüzde 6,5 olan 25-29 yaş grubunda işsizlik oranı ise ağustosta yüzde 6,9 olarak hesaplandı.

Genç işsizlik oranı, Aralık 2023'te yeni hesaplama metoduna geçilmesinden sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.

UİB, 16-24 yaş aralığındaki nüfusta işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te de öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Yaz ayları, yeni mezun gençlerin iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı bir dönem olduğu için genç işsizlik oranı da yüksek çıkıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Genç İşsizlik Rekor Seviyede - Son Dakika

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