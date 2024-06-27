Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları Arttı

Ekonomi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,75 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, Ocak-Mayıs 2024 döneminde 2,75 trilyon yuana (yaklaşık 380 milyar dolar) ulaştı.

Karlılık, 41 iş kolunun 32'sinde artarken, ilk 4 aydaki yüzde 4,3'lük artış oranının gerisinde kaldı.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalmıştı.