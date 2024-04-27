Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları Mart Ayında Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Sanayi Şirketlerinin Karları Mart Ayında Düştü

Çin\'de Sanayi Şirketlerinin Karları Mart Ayında Düştü

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, Mart 2024 döneminde 596 milyar yuana ulaştı. Söz konusu dönemde, 41 sanayi kolunun 28'i kar artışları bildirilirken toplam karlılık, yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı. Toplam karlılık ilk çeyrekte yüzde 4,3 artışla 1,51 milyar yuana çıktı.

27.04.2024 21:43  Güncelleme: 21:44
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Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,82 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, Mart 2024 döneminde 596 milyar yuana (yaklaşık 82,25 milyar dolar) ulaştı.

Söz konusu dönemde, 41 sanayi kolunun 28'i kar artışları bildirilirken toplam karlılık, yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı.

Toplam karlılık ilk çeyrekte yüzde 4,3 artışla 1,51 milyar yuana (yaklaşık 210 milyar dolar) çıktı.

UİB istatistikçisi Yü Veyning, yüksek teknoloji imalat sanayisi, karlılığın ilk çeyrekte yüzde 29,1 artarak 2023'teki yüzde 8,3'lük azalış eğiliminin tersine çevirdiğine dikkati çekti.

Kar artışına en büyük katkıyı yapan makine imalat sanayisinde karlılık ilk çeyrekte yüzde 18 artarak 2023'teki yüzde 4,1'li artışın üzerine çıktı.

İlk çeyrekte elektronik, otomotiv ve tüketici ürünleri imalatında kar artışları kaydedildiği bildirildi.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalırken 2024'ün ilk iki ayında yüzde 10,2 artış kaydetmişti.

Kaynak: AA

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