Çin'de Tüketici ve Üretici Fiyat Durgunluğu Sürekli - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Tüketici ve Üretici Fiyat Durgunluğu Sürekli

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş ağustosta da sürdü. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,6 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,8 geriledi. Bu durum, deflasyon endişelerini artırıyor.

09.09.2024 09:47
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Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş ağustosta da sürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ağustos 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,6 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,8 geriledi.

Ağustosta tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Tüketici fiyatlarındaki artış 17 aydır sıfıra yakın

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Şubat 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerileyerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle şubatta 6 ay sonra ilk kez yüzde 0,7 artış kaydeden endeks, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,3, mayısta yüzde 0,3, haziranda yüzde 0,2 ve temmuzda yüzde 0,5 yükselmişti.

Analistler TÜFE'deki durgunluğun deflasyon endişelerin devam etmesine sebep olduğuna dikkati çekiyor.

Üretici fiyatları 23 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme ağustosta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE yüzde 1,4 düştü.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 boyunca devam etmişti.

Üretici fiyatları, bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,5, şubatta 2,7, martta 2,8, nisanda yüzde 2,5, mayısta yüzde 1,4, haziranda yüzde 0,8 ve temmuzda da yüzde 0,8 azalmıştı.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin'de Tüketici ve Üretici Fiyat Durgunluğu Sürekli - Son Dakika

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