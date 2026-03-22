Çin'de Yabancı Yatırımlarda Süregelen Düşüş

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, 2026'nın ilk aylarında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Şubat 2026'da 161,45 milyar yuana (24,03 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, ocak ve şubat aylarında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 azaldı.

İlk 2 ayda imalat sektörüne yapılan yatırımlar 48,52 milyar yuan (6,9 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 111,22 milyar yuan (16,15 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlar arttı

Yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımların arttığı belirtildi. Buna göre, bu sektörlere yönelik yatırımlar yıllık bazda yüzde 20,4 artışla 63,21 milyar yuana (9,18 milyar dolar) ulaşırken, toplam yatırımların yüzde 39,2'sini oluşturdu.

Yatırımlar, araştırma-geliştirme ve tasarım hizmetlerinde yüzde 171,8, bilgisayar ve ofis donanımları imalatında yüzde 84,1, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 35,5 arttı.

Yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler paylaşılmazken, ülke bazında Kanada'dan gelen yatırımların yüzde 210, İsviçre'den gelen yatırımların yüzde 41,3 ve Fransa'dan gelen yatırımların yüzde 3 arttığı ifade edildi.

Çin'de 2026'nın ilk iki ayında yabancı yatırımla 8 bin 631 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı yıllık bazda yüzde 14 artış kaydetti.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD'nin teknoloji alanındaki yaptırımları ve iki büyük güç arasındaki rekabetin yol açtığı artan jeopolitik risk algısı küresel tedarik zincirlerinde değişimler yaratırken ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar dönemindeki izlediği tarife politikasının yarattığı ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.