Çin'de Yabancı Yatırımlarda Süregelen Düşüş - Son Dakika
Çin'de Yabancı Yatırımlarda Süregelen Düşüş

22.03.2026 18:42
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2026'nın ilk aylarında %5,7 azaldı; yüksek teknoloji yatırımları arttı.

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, 2026'nın ilk aylarında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Şubat 2026'da 161,45 milyar yuana (24,03 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, ocak ve şubat aylarında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 azaldı.

İlk 2 ayda imalat sektörüne yapılan yatırımlar 48,52 milyar yuan (6,9 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 111,22 milyar yuan (16,15 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlar arttı

Yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair bilgi verilmezken, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımların arttığı belirtildi. Buna göre, bu sektörlere yönelik yatırımlar yıllık bazda yüzde 20,4 artışla 63,21 milyar yuana (9,18 milyar dolar) ulaşırken, toplam yatırımların yüzde 39,2'sini oluşturdu.

Yatırımlar, araştırma-geliştirme ve tasarım hizmetlerinde yüzde 171,8, bilgisayar ve ofis donanımları imalatında yüzde 84,1, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 35,5 arttı.

Yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler paylaşılmazken, ülke bazında Kanada'dan gelen yatırımların yüzde 210, İsviçre'den gelen yatırımların yüzde 41,3 ve Fransa'dan gelen yatırımların yüzde 3 arttığı ifade edildi.

Çin'de 2026'nın ilk iki ayında yabancı yatırımla 8 bin 631 şirket kurulurken, yeni kurulan yabancı şirketlerin sayısı yıllık bazda yüzde 14 artış kaydetti.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD'nin teknoloji alanındaki yaptırımları ve iki büyük güç arasındaki rekabetin yol açtığı artan jeopolitik risk algısı küresel tedarik zincirlerinde değişimler yaratırken ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar dönemindeki izlediği tarife politikasının yarattığı ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin'de Yabancı Yatırımlarda Süregelen Düşüş - Son Dakika

Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
Gaziantep Havalimanı’ndan kavga ve gerginlik Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve gerginlik
Çuval çuval para verecekler Uğurcan Galatasaray’dan ayrılabilir Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
SON DAKİKA: Çin'de Yabancı Yatırımlarda Süregelen Düşüş - Son Dakika
