Ekonomi

Çin Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte %4,8 Büyüdü

20.10.2025 10:18
Çin ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık %4,8 büyüme gösterdi, ancak tüketim azaldı.

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyüdü.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) yayınladığı verilere göre, Çin'in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), Temmuz- Eylül 2025 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Üçüncü çeyrekte büyüme hızı önceki iki çeyreğe göre azalsa da, 9 ayda yüzde 5,2'ye ulaşan büyüme oranı, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" belirlediği hedef doğrultusunda seyrediyor.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,2 büyüme kaydetmişti.

Çin, 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakalamıştı. Hükümet, 2025 için de aynı oranda büyüme hedefi belirlemişti.

Üretimin ivmesi artarken tüketiminki azaldı

UİB'nin yayınladığı eylül ayına ilişkin veriler, bu dönemde sanayi üretiminin ivmesinin arttığı, buna karşın tüketim ivmesinin azaldığı, yatırımların ise durgun seyrettiğini gösteriyor.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,81 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı.

Sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yüzde 5,9, martta yüzde 7,7, nisanda yüzde 6,1, mayısta 5,8, haziranda 6,8, temmuzda yüzde 5,7 ve ağustosta yüzde 5,2 artış kaydetmişti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise eylülde yüzde 3 artarken ağustostaki yüzde 3,4'lük artışın gerisine düştü. Perakende satışlar, ocak ve şubat aylarında yüzde 4, martta yüzde 5,9, nisanda yüzde 5,1, mayısta 6,4, haziranda 4,8, temmuzda 3,7 ve ağustosta yüzde 3,4 artmıştı.

Yatırımlar durgun seyrediyor

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 9 ayda yıllık yüzde 0,5 artarken 8 aydaki artış hızı değişmedi.

Sabit sermaye yatırımlarındaki durgunlukta gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen gerilemenin etkisi hissedilmeye devam etti. Ülkede 9 ayda yüzde 13,9 düşüş kaydeden gayrimenkul yatırımları, 8 aydaki yüzde 12,9'luk düşüşten daha hızlı geriledi.

Yatırımcı güveninin göstergesi kabul edilen özel sektör yatırımları da 9 ayda yüzde 3,1 ile 8 aydaki yüzde 2,3'lük düşüşten daha hızlı azaldı.

İşsizlik

Ülkede ağustos sonunda yüzde 5,3 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı eylül itibarıyla yüzde 5,2'ye geriledi. İşsizlik oranı, ocakta yüzde 5,2, şubatta 5,4, martta 5,2, nisanda 5,1, mayıs ve haziranda 5, temmuzda 5,2 ve ağustosta 5,3 kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
