Çin Ekonomisi Yavaşlıyor

20.05.2026 11:19
Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentileri karşılamadı, büyüme tehlikeye girdi.

Çin'de nisan ayında sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin beklentileri karşılamaması, ülke ekonomisinin yavaşlayabileceğine yönelik endişeleri artırarak, büyüme üzerindeki riskleri gündeme taşıdı.

Orta Doğu'da 8 Nisan'da sağlanan ateşkes kapsamında taraflar müzakere masasından olumlu bir sonuçla kalkamazken, her geçen gün yeni tehditkar açıklamalar, söz konusu ateşkes sürecinin kırılgan yapısını gözler önüne seriyor.

Bölgede her an tansiyonun yeniden tırmanabileceği ihtimali fiyatlamaları zorluyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan tanker sevkiyatlarının sağlıklı biçimde sürdürülememesi ve yükselen sigorta maliyetleri küresel çapta enerji arzına ilişkin endişelerin sürmesine yol açarken, bu durum petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi besliyor.

Çin'de ise sanayi ve tüketim verileri beklentilerin altında kaldı.

Ülkede sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 4,1 artsa da beklentileri aşamadı ve önceki aya göre yavaşlama eğilimi gösterdi. Perakende satışlar da yüzde 0,2 ile tahminlerin epey altında kaldı. Zayıf gelen Çin verileri bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri artırdı.

"Zayıf büyüme ve yükselen enflasyon gelecek aylarda politika oluşturmayı zorlaştırabilir"

ING Group Çin Başekonomisti Lynn Song, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Çin'de nisan ayındaki ekonomik aktivite yavaşlamasının, büyüme ve enflasyon arasındaki ikilemi gözler önüne serdiğini belirtti.

Çin'in nisan ayı iç ekonomik faaliyet verilerinin genel olarak hayal kırıklığı yarattığını ve ikinci çeyrekte yavaşlama sinyali verdiğini söyleyen Song, "Daha zayıf büyüme ve yükselen enflasyon gelecek aylarda politika oluşturmayı zorlaştırabilir." dedi.

Song, nisandaki verilerinin hayal kırıklığı yaratmasının, ilk çeyrekte beklentileri rahatlıkla aşan büyümenin ikinci çeyrekte yavaşlayacağını ima ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Güçlü bir ilk çeyrek ve ihracattaki sürekli direnç, Çin'in büyüme hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ancak nisan verilerindeki beklenenden daha keskin bozulma, aşağı yönlü riskleri vurguluyor ve ekonominin iç tarafını istikrara kavuşturmak için ek teşviklere ihtiyaç duyulabileceğine dair bir uyarı işareti olarak görülmelidir."

Song bunların yanında Çin'de enflasyonist ivmenin güçlendiğine dair işaretler görüldüğünü dile getirdi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artışa dikkati çeken Song, gelecek dönemde de maliyet kanallı fiyat baskılarının devam etmesinin muhtemel olduğunu aktararak, "Neyse ki Çin için, bu yükselen enflasyon ortamı, son birkaç yıldır neredeyse deflasyonist bir ortamdan kaynaklanıyor. Bu nedenle, Çin Merkez Bankası (PBOC), birçok küresel merkez bankasının şu anda karşı karşıya olduğu faiz artırımı baskısıyla karşılaşmıyor." yorumunu yaptı.

Song, "Bununla birlikte, aşağı yönlü büyüme riskleri ve yukarı yönlü enflasyon risklerinin bu birleşimi, politika yapıcılar için ikilemi ortaya koymaktadır. Bu yıl şimdiye kadar teşvik konusunda sınırlı bir aciliyet gördük, ancak veriler kötüleşmeye devam ederse, bu durum yakında değişebilir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

