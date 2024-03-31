Çin İmalat Sanayi Aktivitesi Mart Ayında Büyüme Gösterdi

Çin'de imalat sanayinde ekonomik aktivite, mart ayında 5 ay sonra ilk kez büyüme seyrine girerken son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta geçen aya göre 1,7 puan artarak 50,8'e yükseldi.
Endeks 5 ay sonra büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde çıkarken son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, şubat ayındaki Bahar Bayramı tatilinde üretiminin yavaşlamasının ardından Çin imalat sektörünün martta yeniden faaliyetlerine döndüğü ve piyasa aktivitesinin arttığını belirtti.
Ankete katılan 21 alt iş kolundan 15'inde imalat aktivitesinde artış kaydedildiğini aktaran Cao, buna rağmen üretimde ve operasyonlarda sorunların devam ettiği sanayide artan rekabet ve yetersiz talepten yakınan üreticilerin oranının arttığına dikkati çekti.
İç ve dış talep arttı
İç ve dış talepteki artışın imalat aktivitesini canlandırdığı gözleniyor.
İmalat PMI içinde yeni siparişler alt endeksi martta geçen aya göre 4 puan artışla 53'e, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 5 puan artışla 51,3'e ulaştı.
İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk 3 ayındaki yükselişin ardından Mart 2023'te 51,9'a çıkmıştı.
Bu tarihten itibaren daralmaya başlayan endeks, Eylül 2023'te 5 ay sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmış ancak yılın son çeyrekte yeniden daralma seyrine girmişti.
Endeks, 2024'ün ilk iki ayında da daralma seyrini sürdürmüş, ocakta 49,2, şubatta 49,1 seviyesinde kalmıştı.
PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.
İmalat dışı PMI
Bu arada, hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ise martta son 3 aydaki yükselişini sürdürdü.
Şubatta 51,4 olan endeks, martta 1,6 puan artışla 53'e çıkarken büyüme eşiğinin üzerindeki seyrini korudu.
İmalat dışı PMI içinde hizmetler alt endeksi geçen aya kıyasla 1,4 puan artışla 52,4'e, inşaat sektörü alt endeksi ise 2,7 puan artışla 56,2'ye yükseldi.
İş beklentileri alt endeksleri her iki sektörde artış kaydetti.
İmalat ve imalat dışı aktivite endekslerinin bileşiminden oluşan Bileşik PMI, şubattaki 50,9 seviyesinden martta 52,7'ye yükseldi.
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