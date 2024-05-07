Çin'in döviz rezervleri Nisan 2024'te 3,2 trilyon dolara geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çin'in döviz rezervleri Nisan 2024'te 3,2 trilyon dolara geriledi

Çin\'in döviz rezervleri Nisan 2024\'te 3,2 trilyon dolara geriledi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in döviz rezervleri Nisan 2024'te önceki aya göre yüzde 1,38 azalarak 3,2 trilyon dolara geriledi. Açıklamada, büyük ekonomilerin makroekonomik verileri ve para politikası beklentileriyle ABD doları endeksinin yükseldiği, küresel finansal varlıkların değerinin ise düştüğü belirtildi. Ancak Çin ekonomisinin sağlam temele, dirence ve potansiyele sahip olduğu vurgulanarak, döviz rezervlerinin genel istikrarının korunmasının beklendiği ifade edildi.

07.05.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in döviz rezerv varlıklarının Nisan 2024'te 3,2 trilyon dolara gerilediği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, nisan sonunda önceki aya göre yüzde 1,38 azaldığı belirtildi.

Martta 3 trilyon 245 milyar dolar olan döviz rezervlerinin nisanda 3 trilyon 200 milyar dolara indiği ifade edilen açıklamada, büyük ekonomilerin makroekonomik verileri ve para politikası beklentileriyle nisanda ABD doları endeksinin yükseldiği, küresel finansal varlıkların değerinin ise düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisiyle Çin'in döviz rezervlerinin azaldığı ancak Çin ekonomisinin sağlam temele, dirence ve potansiyele sahip olduğu, bunun döviz rezervlerinin genel istikrarının korumasına katkı sağlamasının beklendiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'in döviz rezervleri Nisan 2024'te 3,2 trilyon dolara geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 19:08:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in döviz rezervleri Nisan 2024'te 3,2 trilyon dolara geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement