Çin\'in döviz rezervleri Nisan 2024\'te 3,2 trilyon dolara geriledi

Ekonomi

Çin'in döviz rezerv varlıklarının Nisan 2024'te 3,2 trilyon dolara gerilediği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, nisan sonunda önceki aya göre yüzde 1,38 azaldığı belirtildi.

Martta 3 trilyon 245 milyar dolar olan döviz rezervlerinin nisanda 3 trilyon 200 milyar dolara indiği ifade edilen açıklamada, büyük ekonomilerin makroekonomik verileri ve para politikası beklentileriyle nisanda ABD doları endeksinin yükseldiği, küresel finansal varlıkların değerinin ise düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisiyle Çin'in döviz rezervlerinin azaldığı ancak Çin ekonomisinin sağlam temele, dirence ve potansiyele sahip olduğu, bunun döviz rezervlerinin genel istikrarının korumasına katkı sağlamasının beklendiğine işaret edildi.