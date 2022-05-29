Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti

29.05.2022 14:07
Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti

Çin'de üretilen lityum iyon pillerin toplam şarj kapasitesi mart ve nisan aylarında 95 gigavat saate ulaştı.

Çin'de üretilen lityum iyon pillerin toplam şarj kapasitesi mart ve nisan aylarında 95 gigavat saate ulaştı.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, iki aylık dönemde mobil cihazlar için 10,5 gigavat saat, elektrikli araçlar için ise 34,6 gigavat saat şarj kapasitesi üretildi.

Söz konusu dönemde Çin'in lityum iyon pil ihracatının parasal değeri ise 42,3 milyar yuana (6,28 milyar dolar) ulaştı.

Çin, son 5 yıldır mobil cihazları ve elektrikli araçları çalıştıran pillerin en büyük pazarı konumunda bulunuyor. Sektördeki toplam üretim değeri 600 milyar yuanı (yaklaşık 90 milyar dolar) aşmış durumda.

YORUMLAR
500
Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi mayısta arttı Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi mayısta arttı Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk dört ayda yıllık yüzde 3,6 azaldı Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk dört ayda yıllık yüzde 3,6 azaldı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, dolar, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:11:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, mart ve nisanda toplam 95 gigavat saat şarj kapasiteli lityum iyon pili üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement