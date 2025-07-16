Çin-Türkiye Tren Seferleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin-Türkiye Tren Seferleri Başladı

Çin-Türkiye Tren Seferleri Başladı
16.07.2025 14:29
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İlk iki yük treni, Çin'den Türkiye'ye doğru yol aldı, Orta Koridor'da yeni bir dönem başladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden düzenli tren seferleri kapsamında ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden 9 Temmuz günü Türkiye'ye doğru yola çıkan iki yük treninin Orta Koridor üzerindeki taşımacılıkta yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu iki tren, Türkiye'nin Orta Koridor'daki lojistik vizyonunun en somut göstergesidir. Trenler Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol katettikten sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Trenler 2 bin ton yük taşıyor" dedi.

'DEMİR YOLU AĞIMIZ, TRENLERİN AVRUPA'YA ULAŞMASINI SAĞLAYACAK'

Bakan Uraloğlu, her iki trenin de Kazakistan sınırını geçtiğini belirtti. Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen seferlerin, Türkiye'yi Avrupa-Asya lojistik zincirinin merkezine yerleştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemizin ulaştırma ve haberleşme altyapısına son 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Orta Koridor'u mümkün kılan ulusal demir yolu ağımız kesintisiz şekilde bu trenlerin Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak. Özellikle geçtiğimiz mayıs ayında Pekin'de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve İstanbul'da düzenlediğimiz Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, bu iş birliğinin ivme kazanmasında kritik bir rol oynadı" dedi.

'TEDARİK ZİNCİRLERİNİ AYAKTA TUTMA KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Yılda bin tren hedefiyle Avrupa ve Çin arasında Türkiye'yi merkeze alan kesintisiz bir lojistik akış sağlanmasının amaçlandığını belirten Uraloğlu, "Bu süreç yalnızca lojistik değil, aynı zamanda ülkemizin jeostratejik güven adası rolünü de pekiştiren bir adımdır. Hem bölgesel hem de küresel ticarette alternatif güzergahlar sunarak kriz anlarında bile tedarik zincirlerini ayakta tutma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Kalkınma Yolu projesi ile birlikte ülkemiz açısından gerek taşımacılık gerek enerji ve dijital hatlar bakımından son zamanların en önemli lojistik ağı olan Orta Koridor projemiz, Çin başta olmak üzere güzergah üzerindeki Asya ve Avrupa ülkeleriyle yaptığımız ve yapacağımız iş birlikleriyle daha da gelişecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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