Cizre\'de Yatırımcılar için Hibe Destek Toplantısı

Ekonomi

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Cizre'de çiftçiler ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, yatırımcılar, çiftçiler ve muhtarlar katılım sağladı. Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince hibe destek programının detayları, başvuru süreci ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırım fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, programla ilgili merak ettikleri konuları yetkililere sorarak sürece dair bilgi alışverişinde bulundu. - ŞIRNAK