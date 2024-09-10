Çocuklarda Sağlıklı Beslenmenin Önemi - Son Dakika
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Ekonomi

Çocuklarda Sağlıklı Beslenmenin Önemi

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cevriye Kübra Cenkçi, çocukların 5 yaşına kadar şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Beslenmede antioksidan ve antimikrobiyal içeriği yüksek gıdaların önemine dikkat çeken Cenkçi, polifenol açısından zengin gıdaların çocukların beslenmesine eklenmesi gerektiğini vurguladı.

10.09.2024 11:51
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Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cevriye Kübra Cenkçi, çocukların 5 yaşına kadar şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerin yer verilen Dr. Cevriye Kübra Cenekçi, bir çocuğun sık hastalanmasının önüne geçmek için sürecin doğumdan önce anne-babanın sağlıklı beslenmesiyle başladığını, sonrasında ise çocuğun sağlıklı beslenmesiyle devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Çocuğun beslenmesinde antioksidan ve antimikrobiyal içeriği yüksek gıdalara yer verilmesi çok önemlidir. Bunun yanında çocuğun hasta kişilerden uzak durması, kalabalık ortamlarda bulunmaması da dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır." ifadelerini kullandı.

Polifenol içeriği yüksek antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip gıdaların çocukların beslenmesine eklenmesine dikkati çeken Cenkçi, özellikle kırmızı-mor renkli gıdalara yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Cenekçi, polifenol açısından zengin gıdalar arasında kuşburnu, kırmızı üzüm, yaban mersini, lahana, brokoli, kara mürver, soğan, sarımsak, keçiboynuzu, kuşkonmaz, karnabahar, kapari, chia tohumu, rezene, ananas, keten tohumu, propolis, arı poleni, fasulye ve yer fıstığı gibi besinler bulunduğu bilgisini paylaşarak, bu gıdaların uygun dozlarda ve dengeli şekilde beslenmeye dahil edilmesi gerektiğine, çünkü gıdaların yararının dozajıyla belirlendiğine vurgu yaptı.

Ek gıdaya geçiş dönemindeki bebeklerde ise sebzeler, ev yapımı yoğurt ve alerji yoksa yumurta sarısı ile meyvelerin tercih edilebileceğini aktaran Cenkçi, "Özellikle 1 yaşına kadar, mümkünse 5 yaşına kadar çocukların şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak tutulması bağışıklık sistemi için büyük önem taşır. Çünkü basit şekerler, vücutta enfeksiyon varken mikroorganizmaların besin kaynağıdır." açıklamasını yaptı.

Cenekçi, çocuklarda şekerli gıdaların diş çürümelerine ve ağız hijyeninin bozulmasına neden olup yine mikropların çoğalması için uygun ortamı sağladıklarını kaydederek, "Genellikle tekrarlayan enfeksiyonlar, ağız hijyeni bozuk olan çocuklarda daha fazla görülmektedir. Bunun önüne geçmek için çocuğumuzda sağlıklı gıdalarla beslenme yanında ağız hijyenine de dikkat etmek gerekir. Dişleri çıkmaya başlar başlamaz diş fırçalama alışkanlığı kazanılması için, bebeklik döneminde parmak fırçalarla sonrasında da yaşlarına uygun fırçalarla dişleri temizlemeyi öğretmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Zincirlikuyu, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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