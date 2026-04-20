Corendon Airlines'a Uluslararası Ödül

Corendon Airlines, Global CIO tarafından düzenlenen ve küresel IT liderlerini bir araya getiren uluslararası ödül programında, yolcu hizmetleri altyapısını dönüştürdüğü Passenger Service System (PSS) projesi ile "Project of the Year" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, PSS dönüşümüyle operasyonel verimlilik ve dijital altyapıda küresel ölçekte ödüllendirildi.

Dünya genelinden çok sayıda projenin değerlendirildiği organizasyonda elde edilen başarı, şirketin dijital dönüşüm yatırımlarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Havayolu operasyonlarının temelini oluşturan rezervasyon, biletleme ve yolcu yönetim sistemlerini kapsayan PSS dönüşümü, Corendon Airlines'ın teknoloji altyapısını daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya taşıdı.

Yüksek operasyonel risk ve kompleksite içeren dönüşüm süreci, uçuş operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadan, kesintisiz bir geçişle tamamlanarak önemli bir operasyonel başarıya imza atarken, proje, farklı iş birimlerinin ve uluslararası teknoloji paydaşlarının koordinasyon içinde çalıştığı geniş kapsamlı bir organizasyon yapısıyla hayata geçirildi.

Yeni sistem altyapısıyla birlikte Corendon Airlines, operasyonel verimliliğini artırarak maliyet yönetiminde optimizasyon sağlayan, veri odaklı ve entegre bir yapıya geçti. Şirket aynı zamanda yolcu deneyimini daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve uçtan uca yönetilebilir bir seviyeye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Kurumsal Çözümler Kıdemli Müdürü Burcu Par Güler, PSS dönüşümünün, havayolları için en kritik ve en karmaşık süreçlerden biri olduğunu belirtti.

Güler, süreci operasyonel sürekliliği korumanın ve yolcu deneyimini etkilemeden kesintisiz şekilde tamamlamanın kendileri en önemli başarı kriteri olduğunu vurgulayarak, "Global CIO'dan gelen bu ödül, ekiplerimizin güçlü işbirliğinin ve dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.