Corendon Airlines'a Uluslararası Ödül

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Airlines, PSS projesiyle 'Project of the Year' ödülü kazandı, dijital dönüşümü ödüllendirildi.

Corendon Airlines, Global CIO tarafından düzenlenen ve küresel IT liderlerini bir araya getiren uluslararası ödül programında, yolcu hizmetleri altyapısını dönüştürdüğü Passenger Service System (PSS) projesi ile "Project of the Year" ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines, PSS dönüşümüyle operasyonel verimlilik ve dijital altyapıda küresel ölçekte ödüllendirildi.

Dünya genelinden çok sayıda projenin değerlendirildiği organizasyonda elde edilen başarı, şirketin dijital dönüşüm yatırımlarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Havayolu operasyonlarının temelini oluşturan rezervasyon, biletleme ve yolcu yönetim sistemlerini kapsayan PSS dönüşümü, Corendon Airlines'ın teknoloji altyapısını daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya taşıdı.

Yüksek operasyonel risk ve kompleksite içeren dönüşüm süreci, uçuş operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmadan, kesintisiz bir geçişle tamamlanarak önemli bir operasyonel başarıya imza atarken, proje, farklı iş birimlerinin ve uluslararası teknoloji paydaşlarının koordinasyon içinde çalıştığı geniş kapsamlı bir organizasyon yapısıyla hayata geçirildi.

Yeni sistem altyapısıyla birlikte Corendon Airlines, operasyonel verimliliğini artırarak maliyet yönetiminde optimizasyon sağlayan, veri odaklı ve entegre bir yapıya geçti. Şirket aynı zamanda yolcu deneyimini daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve uçtan uca yönetilebilir bir seviyeye taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Kurumsal Çözümler Kıdemli Müdürü Burcu Par Güler, PSS dönüşümünün, havayolları için en kritik ve en karmaşık süreçlerden biri olduğunu belirtti.

Güler, süreci operasyonel sürekliliği korumanın ve yolcu deneyimini etkilemeden kesintisiz şekilde tamamlamanın kendileri en önemli başarı kriteri olduğunu vurgulayarak, "Global CIO'dan gelen bu ödül, ekiplerimizin güçlü işbirliğinin ve dijital dönüşüm vizyonumuzun önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:45:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.