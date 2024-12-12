Çorum'da balıkçıların yeni yerinde çalışmalar tam gaz - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'da balıkçıların yeni yerinde çalışmalar tam gaz

Çorum\'da balıkçıların yeni yerinde çalışmalar tam gaz

Çorum Belediyesi'nin tarihi şehir meydanı ikinci etap çalışması çerçevesinde, Saat Kulesi civarında faaliyet gösteren balıkçıların taşınması için hazırlıklar devam ediyor.

12.12.2024 09:26  Güncelleme: 09:27
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Çorum Belediyesi'nin tarihi şehir meydanı ikinci etap çalışması çerçevesinde, Saat Kulesi civarında faaliyet gösteren balıkçıların taşınması için hazırlıklar devam ediyor. Balıkçılar Çarşısı olarak belirlenen Bedesten yanındaki alana konteynerler kuruluyor.

Çorum Belediyesi tarafından, Tarihi Şehir Meydanı ikinci etap çalışması çerçevesinde Veli Paşa Hanı'nın önünü açmak için bölgede bulunan balıkçıların da kaldırılması planlanıyor. Meydanı genişletme çalışması öncesinde balıkçıların mağdur edilmemesi amacıyla yeni satış yeri belirlendi. Balıkçı esnafı, yakın zamanda Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki merkez otobüs durağı karşısına kurulan Balıkçılar Çarşısı'na taşınmış olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Balıkçılar Çarşısı olarak düzenlenen alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Aşgın, "Balıkçılar Çarşısı'nı Ocak ayında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Saat Kulesi civarında bulunan balıkçı esnafımızı Bedesten yanında yaptığımız yerlere taşıyacağız. Bu alanın merkez otobüs durağına yakın olması, aynı zamanda önünde araç park alanın bulunması esnafımızın işini kolaylaştıracaktır. Şehri beraber yönetiyoruz dedik ve bunun da gereğini yaptık. Veli Paşa Hanı ve saat kulesi civarındaki balıkçı esnafımızı Ocak ayı içerisinde buraya taşıyacağız. 4 esnafımız burada hizmet vermeye devam edecek" dedi.

Başkan Aşgın taşınma işlemlerinden sonra Veli Paşa Hanı ile Saat Kulesi arasında kalan alanın da meydana katarak tarihi yapının gün yüzüne çıkarılacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da balıkçıların yeni yerinde çalışmalar tam gaz - Son Dakika

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